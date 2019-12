STADIO, Proposta a Lippi: no. Sulle piste estere...

Spazio ad altre curiosità legate alla panchina viola sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come spiega il quotidiano, tra le idee di Rocco Commisso c’era anche quella che portava a Marcello Lippi: all’ex ct era stato chiesto di guidare la squadra fino a giugno per poi passare a un ruolo dirigenziale ma ha detto di no. Lo spagnolo Marcelino, ex tecnico di Valencia e Villarreal, non accetta incarichi in corsa e il nome di Laurent Blanc è stato scartato: serve un tecnico pronto subito. Donadoni, Prandelli e Nicola non sono stati contattati.