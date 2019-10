STADIO, Pratica restyling archiviata. La Mercafir...

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si continua a parlare del tema del nuovo stadio. In particolare si racconta come il Comune stia spingendo molto per i lavori alla Mercafir. L'operazione di spostamento di quest'ultima è stata affrontata in un incontro ieri mattina tra l'assessore alle Partecipate e Bilancio Federico Gianassi e il presidente della Mercafir Giacomo Lucibello. Nel frattempo è arrivato il no definitivo dalla sovrintendenza all'abbattimento delle curve, abbandonando definitivamente così l'idea del restyling del Franchi. Queste le parole del soprintendente Andrea Pessina: "La pratica sarà chiusa alla fine della prossima settimana, a noi non è stato proposto nessun progetto alternativo. Siamo contro ad un abbattimento così esteso, cioè il 30-40% del totale dello stadio". E così la pratica è stata archiviata. Tornando alla Mercafir, l'obiettivo è quello di spostare le attività entro due anni, mentre la Fiorentina prepara il progetto esecutivo dello stadio. Inoltre l'accelerata verso la Mercafir è rappresentata anche dai numerosi incontri che la Fiorentina sta avendo con la task force.