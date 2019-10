STADIO, Per Nardella ora è un pungolo. Adesso...

Come spiega questa mattina l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, la sfida di Commisso dopo l’acquisto dei terreni del centro sportivo continua, in particolare per ciò che riguarda il braccio di ferro legato allo stadio. Adesso la palla passa tra i piedi del sindaco Nardella, che deve rispondere. Commisso ha dimostrato che vuole realizzare opere importanti per la Fiorentina e per Firenze e per riuscirci è pronta cercare spazi anche fuori dalle mura della città. Per Nardella si tratta di un pungolo niente affatto trascurabile. Ora sia lui che la soprintendenza sanno che il presidente Viola non ha remore e quindi l’ipotesi del restyling del Franchi o dell’area Mercafir o riappaiono oppure Commisso lo stadio lo farà altrove.