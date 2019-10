STADIO NUOVO, Più grande di quello della Juve

Spazio al tema relativo allo stadio nuovo sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, Commisso e il suo braccio destro Joe Barone incontreranno il sindaco Dario Nardella al rientro dagli Usa previsto il 25 ottobre. Nelle intenzioni e nelle possibilità urbanistiche, lo stadio avrà una capienza compresa tra i 40 e i 45mila posti. Presumibilmente, anche per rifilare uno smacco alla Juventus, avrà qualche posto in più dell’Allianz Stadium (che di poltroncine ne ha 41.507). Sarà un gioiello di architettura e confort. E dovrà essere un marchio distintivo di Firenze, la dovrà rappresentare come fa il Franchi con la Torre di Maratona e con quelle scale elicoidali espressione del genio di Pier Luigi Nervi. Il nuovo stadio dovrà essere espressione di sintesi tra il passato glorioso della città culla del Rinascimento e un futuro da interpretare con la vocazione all’alta tecnologia. L'obiettivo del nuovo stadio, oltre quello prioritario di ospitare le partite della Fiorentina, sarà quello di ospitare show, manifestazioni ed eventi. I costi per la realizzazione dell'impianto oscillano fra i 150 e i 200 milioni, mentre per l'acquisto dei terreni il costo dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni.