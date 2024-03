STADIO, "Nuovo Franchi" l'unica battaglia persa da Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

«Barone-Joe», gli cantava la curva, da subito entrata in sintonia con la massima rappresentanza della proprietà Commisso qua a Firenze. Lui applaudiva, perché puntava tutto sul ’popolo viola’: «Non c’è vita senza voi», ripeteva. Apre così La Nazione, che ricorda come Barone - nonostante anche qualche diverbio - amava la Fiorentina, tanto che fu uno dei più convinti oppositore al trasferimento della squadra fuori dal Franchi. Probabilmente il restyling non era la soluzione più gradita, né per Rocco, né per Joe. La Fiorentina made in Usa voleva uno stadio tutto suo, ma a differenza del Viola Park, quell’impresa non è riuscita. Però ci ha provato. Basti ricordare quando nel 2020 arrivò ai cancelli del Franchi