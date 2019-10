STADIO NUOVO, È bagarre politica: Rocco ha fretta

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla della vicenda legata alla realizzazione dello stadio nuovo, un tema sempre più di attualità che dovrà essere affrontato con forza non appena Rocco Commisso (all’inizio della prossima settimana) farà ritorno a Firenze. Al momento tuttavia l’argomento ha scatenato un’autentica bagarre politica, in particolar modo tra il sindaco di Firenze Nardella e quello di Cambi Bisenzio Fossi, che si sono punzecchiati a distanza sull’argomento. In attesa che il clima si plachi, il quotidiano sottolinea come il tema stadio sarà uno degli argomenti principali di cui si occuperà Commisso appena rientrerà a Firenze: vuole accelerare e a breve prenderà una sua decisione.