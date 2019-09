STADIO, Montella lancia Ribery, l'anti-Ronaldo

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio oggi alla figura di Franck Ribery, visto come l'anti-Cristiano Ronaldo in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Juventus al Franchi: secondo il quotidiano, pur essendo la guida della pattuglia dei giovani talenti della Fiorentina, il francese è l'unico che può bilanciare i titoli vinti dallo juventino (26 per Franck, 30 per Ronaldo). A differenza del portoghese però Ribery ha vinto un triplete che né CR7 ha mai vinto né la stessa Juve, che ne ha fatto ormai un'ossessione. La settimana di lavoro per l'ex Bayern è stata importante e Montella pensa di regalargli la prima maglia da titolare proprio sabato, in quella che Firenze reputa da sempre la gara dell'anno.