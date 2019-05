STADIO, Le impressioni contrastanti di J.Barone

Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport - Stadio, sarebbero due le impressioni che il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, avrebbe maturato dopo la visita di domenica al Franchi in occasione di Fiorentina-Genoa. La prima, positiva, riguarderebbe l'entusiasmo e l'attaccamento alla squadra da parte dei tifosi percepito allo stadio; la seconda, negativa, farebbe invece capo alla freddezza della proprietà viola, rimasta amareggiata dalle informazioni diffuse sabato dal New York Times, tant'è che sarebbe saltato un incontro in programma da tempo con la Fiorentina. Da parte di Commisso si sta cercando, però, di chiarire la situazione in quanto i suoi rapporti con la stampa americana non sarebbero idilliaci già dai tempi in cui erano state fatte trapelare notizie riguardanti l'acquisto dei Cosmos.