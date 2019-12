STADIO, La Viola va all'attacco: in cima c'è Cutrone

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma in particolar modo sulla suggestione che porta all’arrivo alla Fiorentina di Patrick Cutrone: all’attaccante - scrive il quotidiano - non dispiacerebbe affatto tornare in Italia con la casacca viola addosso. Cutrone conosce il campionato di A, è pronto e questo è un dato assolutamente a suo favore. In Premer non è riuscito a decollare dal punto di vista del numero delle marcature e ultimamente nemmeno come minutaggio. Tornare nel nostro campionato sarebbe di certo una cosa gradita alla punta classe ’98 che la Fiorentina considera una soluzione e molto più di un’idea. La strada da percorrere è quella che porta a un prestito con diritto di riscatto fra i 15 e i 20 milioni di euro come vorrebbe il Wolverhampton. La trattativa ha tutte le basi per poter proseguire.