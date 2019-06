STADIO, La Viola deve gestire 44 pedine: le quote

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone un focus su tutti quelli che sono i giocatori della rosa della Fiorentina (tra prima squadra attuale, prestiti in procinto di rientrare e Primavera non più in quota per il settore giovanile) che dovranno salire a Moena per essere valutati da Montella nel corso del ritiro e in vista del mercato. All’interno della lunga lista, si sottolinea in particolare come siano in tutto 44 le pedine da studiare e in particolare i dubbi più grandi riguardano il portiere (uno tra Lafont e Dragowski se ne andrà), Milenkovic (il serbo partirà solo a fronte di offerte per lui superiori a 25 milioni di euro), Saponara (che sarà “sacrificato” ma solo per cifre alte) e Rasmussen, che sarà portato in ritiro per essere valutato. In forse il destino di Chiesa, che in ogni caso salterà tutta Moena per le vacanze post-Europeo.