STADIO, La metamorfosi di Montella: il trasformista

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica ampio spazio alle analisi in casa Fiorentina dopo lo 0-0 di sabato contro la Juventus. Come scrive il quotidiano, Montella per quella partita si è fatto trasformista di una Viola assolutamente camaleontica, riuscendo a sottolineare le mancanze fisiche dell’avversario e facendo apprezzare ancora di più le certezze dei suoi giocatori. In particolare la mossa che si è rivelata vincente è cambiare poco rispetto alle prime due formazioni, avanzando però Castrovilli dietro le punte permettendogli di annullare Pjanic. Adesso Montella può divertirsi perché il mercato di Pradè gli ha consegnato tra le mani un “cubo di Ribik” umano, in cui far giostrare a piacimento i giocatori.