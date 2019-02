STADIO, In tre ora corrono verso la doppia cifra

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla della fame da gol di tre giocatori della Fiorentina, che in questo periodo stanno segnando con una certa continuità e hanno puntato all'obiettivo doppia cifra. Stiamo parlando di Benassi (capocannoniere della squadra con 8 gol, sette in campionato più uno in Coppa), Simeone (tornato al gol con una bella doppietta alla Roma e adesso a quota 6 in stagione) e Muriel, che ha realizzato la bellezza di quattro gol nelle ultime quattro partite (e ne aveva già segnati 4 nel corso della prima parte di stagione a Siviglia): per tutti e tre il sogno è quello di toccare quota 10 reti e addirittura di superarla. Pioli si affida ai suoi "bomber" per raggiungere la qualificazione all'Europa.