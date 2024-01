STADIO, Il Pd risponde a Salvini. Giannassi: "parole inutili"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri il Vicepremier Matteo Salvini, a Firenze per sostenere la campagna elettorale del centro destra, è andato in visita al Viola Park accompagnato dal DG viola Joe Barone. Il leader della lega ha usato parole dure nei confronti del progetto di Palazzo Vecchio di ristrutturare lo stadio Artemio Franchi, rilanciando la proposta di uno stadio nuovo di proprietà. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parlato anche dell'impossibilità di prorogare il termine stabilito per la fine dei lavori del Pnrr. Alle parole di Salvini hanno risposto i membri del Partito Democratico, a partire dal deputato Federico Giannassi: "Una valanga di parole inutili. Le risorse del Pnrr destinate al Franchi questo governo le ha già perse. I fondi oggi provengono dal Pnc, sono risorse tutte nazionali. La proroga si può concedere, basta una firma su un foglio. L’accoglimento di questa richiesta consentirebbe alle parti di sedersi intorno a un tavolo per trovare le soluzioni sulle questioni aperte".

Da Palazzo Vecchio poi è intervenuto l'Assessore allo Sport Cosimo Guccione: "Quanto al definanziamento di 55 milioni di euro del Pnr aspettiamo la decisione del Consiglio di Stato: erano fondi assegnati a Firenze sotto il governo Draghi e poi tolti da questo governo. Come dimostrano gli atti ufficiali, in tutti questi anni il Comune non ha mai fatto mancare la propria disponibilità a collaborare con Acf Fiorentina". Infine l'ultima replica a Salvini porta la firma del consigliere regionale del Pd Andrea Vannucci: "l ministro straparla perché non ha soluzioni. Ricordo che il progetto dello stadio risponde in tutto alle richieste Uefa". A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.