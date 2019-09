STADIO, Il nuovo Franchi: i dettagli del restyling

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene fatto l'identikit del possibile nuovo Artemio Franchi che potrebbe venire fuori dal restyling che ha in mente la Fiorentina. I dettagli del progetto; una grande teca di vetro, alto 32 metri con gli sky box anche in Fiesole, la copertura in metallo e le curve che diventano tribune. Questo è ciò che prevede il progetto presentato dal patron Rocco Commisso a Palazzo Vecchio e alla Soprintendenza. 37 mila posti a sedere con le pareti di vetro che saliranno fino a 32 metri di altezza, dodici in più rispetto a quello di adesso. Le attuali curve verranno abbattute, mentre le nuove saranno vicine e parallele alle linee di fondo campo. La volontà è quella di potenziare al massimo l'effetto acustico del tifo. I parterre sotto la Tribuna centrale e la Maratona verranno ristrutturati in modo sa essere più coerenti sul piano estetico con la parte superiore degli spalti. La pianta del nuovo stadio sarà rettangolare, ma con gli angoli arrotondati. Il richiamo alla cultura a stella strisce: skybox ovunque. Non verrà toccata la Torre di Maratona.