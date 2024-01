STADIO, I tifosi ora fanno da mediatori per il Padovani?

Avanti tutta sul Padovani. Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), Dopo aver incassato il primo placet dai tifosi per lo stadio provvisorio come sede per le partite della Fiorentina nelle prossime due stagioni nell’incontro di giovedì scorso in Prefettura, Palazzo Vecchio accoglie con piacere anche il primo pronunciamento positivo della Lega.

Lo scorso 5 gennaio l’Ingegnere del Comune Dreoni ha effettuato, insieme con i tecnici della Lega, un sopralluogo sull’impianto di Viale Paoli, mostrando alcuni disegni del possibile impianto semi permanente che nascerà per ospitare il rugby da ottomila posti e, con un ulteriore investimento di cinque milioni, anche le partite di calcio, con capienza prevista di 15-16 mila. Il sindaco Nardella e l’Head of Competitions and Operations della Serie A Butti avevano concordato nel Padovani un’ipotesi possibile e percorribile per il futuro. Adesso resta da convincere la Fiorentina, che continua a dichiararsi contraria nell’investire cinque milioni per uno stadio temporaneo. A spingere la società verso l’opzione stadio provvisorio in Viale Paoli potrebbero essere però gli stessi tifosi: nel confronto con Nardella di giovedì le associazioni del tifo hanno detto al sindaco di essere pronti a fare da mediatori per un tavolo a tre Fiorentina-Comune-Tifo che cerchi la soluzione migliore per il bene della Fiorentina.