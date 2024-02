STADIO, I tanti dubbi viola sul piano di Nardella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dall'edizione oggi in edicola di Repubblica(Firenze), sul tema stadio la Fiorentina continua a nutrire dubbi e perplessità. Come specificato ieri durante il suo intervento telefonico ai canali ufficiali del club viola, Rocco Commisso è contento di poter disputare al Franchi la prossima stagione, ma la Fiorentina non spenderà niente per completare l'opera di restyling del Franchi. Il patron viola ha ribadito che nè i 55 milioni mancanti per il completamento del progetto Franchi, nè i 5 milioni per l'ampliamento del Padovani verrano dalle tasche del club viola.

Se Commisso è stato soft nelle sue dichiarazioni, ben più duro è stato invece Barone che con il suo intervento riaccende le discussioni con il Comune di Firenze. La sensazione però è che la dirigenza viola aspetti le elezioni amministrative per capire quali siano realmente gli sviluppi possibili della vicenda. Da Palazzo Vecchio ancora nessuna risposta formale, ma quello che trapela è un aforte irritazione dell'Amministrazione per il non riconoscimento degli sforzi fatti per venire incontro alle esigenze del club viola.