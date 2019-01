STADIO, Effetto Luis Muriel: già pronti 15 milioni

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla di Luis Muriel e dell'effetto devastante che il colombiano ha avuto su Firenze nel giro di appena due partite: secondo quanto riferito dal quotidiano, il riscatto dell'ex Samp non è in bilico nemmeno se non dovesse essere centrata l'Europa a fine anno visto che il piano della Fiorentina prevede che Muriel possa essere il tutor dei più giovani. Per l'esterno sono già pronti 15 milioni di euro per il riscatto ma soprattutto un ruolo centrale all'interno del progetto viola in vista delle prossime stagioni, visto che sembra sempre più difficile pensare di trattenere a lungo Federico Chiesa.