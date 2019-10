STADIO, Ecco 4 motivi per amare Rocco Commisso

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina propone un autentico elogio di Rocco Commisso ("Quattro motivi per amare Commisso" è il titolo molto eloquente in prima pagina) sulla base di quelle che sono state le prime mosse del suo operato, iniziato da pochi giorni ma che ha già portato a quattro risultati molto importanti: dal suo insediamento in viola (7 giugno) sono passati appena 130 giorni eppure le cose fatte sono state molte, quattro delle quali sono risultate fondamentali per iniziare nel miglior modo possibile la stagione e dare un futuro a squadra e società: il centro sportivo a Bagno a Ripoli, i passi in avanti per la Mercafir, l'acquisto di Ribery e la conferma di Chiesa. Ecco i quattro motivi per "amare" Rocco.