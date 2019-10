STADIO, È scontro Aeroporto-Campi Bisenzio

Il Corriere Fiorentino riporta lo scontro tra Toscana Aeroporti ed il Comune di Campi Bisenzio andato in atto nella giornata di ieri. La società aeroportuale ha affermato che un eventuale stadio nel comune limitrofo di Firenze complicherebbe e non poco la costruzione della nuova pista a Peretola. Pronta è arrivata la risposta di Emiliano Fossi, sindaco di Campi, che ha affermato in un lungo post su Facebook: "Non esiste il conflitto con l’aeroporto per quanto riguarda l’ipotesi di realizzazione dello stadio nell’area individuata a Campi, le due opere semplicemente non confliggerebbero, mentre esiste, se proprio la vogliamo dir tutta, un potenziale vincolo tra nuova pista e alcune funzioni ipotizzabili nel progetto relativo all’area Mercafir".

In serata l'ultimo comunicato di Toscana Aeroporti che ha messo la parola fine, per ora, alla questione. Ma la Fiorentina non ha ancora deciso se fare lo stadio alla Mercafir oppure a Campi Bisenzio.