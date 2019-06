STADIO, Dragowski e un destino tutto da decifrare

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, non è affatto scontato chiedersi se Barlomiej Dragowski rimarrà o meno alla Fiorentina. Soprattutto considerando le quattordici gare di alto livello disputate dal portiere polacco con la maglia dell'Empoli. Ragione per cui - si legge - la sua valutazione è almeno quadruplicata rispetto ai 2,5 milioni sborsati dai viola tre anni fa al momento del suo acquisto. Per il classe '97 si parla di forti interessamenti da parte di Roma, West Ham e Southampton.