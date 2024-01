STADIO, Dove si giocherà? La Viola cerca una casa

FirenzeViola.it

Anche il Corriere dello Sport si occupa del tema Franchi, ripartendo dalla domanda fatta dal tifo organizzato con uno striscione appeso prima del match contro il Bologna: dove giocherà la Fiorentina? Alla domanda proveranno a rispondere oggi in Prefettura dove, oggi pomeriggio alle 17, è previsto un incontro a cui prenderanno parte oltre alla Prefetto Ferrandino che l’ha convocata, i sindaci di Firenze ed Empoli, Nardella e Barnini, i dirigenti di Fiorentina ed Empoli, il presidente della Regione Toscana, Giani.

Scrive il Corriere, il piano del Comune di Firenze è questo: contando sullo slittamento dell’inizio dei lavori a gennaio 2025 e non entro marzo di questo 2024 come da obiettivi fissati dal Pnc-Pnrr, la Fiorentina da agosto a dicembre potrebbe chiedere di giocare le partite casalinghe al “Castellani” e nel frattempo si procederebbe con i lavori per far diventare il “Padovani” uno stadio da calcio, con traguardo di questi altri lavori appunto gennaio 2025, quando la formazione viola tornerebbe così a Firenze.

Inoltre, alternativa preferita dalla Fiorentina, se il Governo accetterà la richiesta avanzata da Palazzo Vecchio, e con essa non solo lo slittamento in avanti dell’inizio dei lavori ma altrettanto fondamentale anche la fine oltre dicembre 2026 che al momento è un altro degli obblighi inderogabili, la nuova cantierizzazione potrebbe consentire alla formazione di Italiano di rimanere al “Franchi” contemporaneamente ai lavori senza essere costretta a giocare fuori città, se non addirittura fuori regione.