STADIO, Commisso & Montella: insieme per volare

Anche l'edizione de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si concentra sulla conferma di Montella, avvenuta ieri alla presenza di Commisso a New York: il quotidiano spiega che l'allenatore è arrivato con due blocchi per appunti pieni di nomi e concetti tattici ma su una cosa è stato subito rassicurato l'Aeroplanino, e cioè che la Fiorentina vuole tornare a lottare stabilmente per i piazzamenti europei e lo vuole fare attraverso l'utilizzo di giocatori di qualità.