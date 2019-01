STADIO, Chiesa: patto per l'Europa. In estate...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di Federico Chiesa e delle tante offerte che stanno piovendo sul suo conto, sia adesso sia in vista dell’estate, alla luce del suo momento d’oro in maglia viola. Il quotidiano sottolinea però che il numero 25 viola pensa solo al presente, a fare bene e a provare a riportare in Europa la Fiorentina a suon di gol, a cominciare dalla delicata sfida di domani contro la Roma in Coppa. Solo alla fine della stagione il giocatore potrà ascoltare le offerte da 7-8 milioni d’ingaggio annui che gli verranno prospettate (la Fiorentina per il momento lo blinda ma in estate dovrà fronteggiare offerte da 70-80 milioni di euro). I tifosi intanto sperano che Chiesa possa restare a lungo in riva all’Arno per diventare il nuovo Antognoni.