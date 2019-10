STADIO, Chiesa è tornato in cattedra: che numeri

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio questa mattina a Federico Chiesa e al momento d’oro che il classe ’97 sta vivendo con la Fiorentina: “Chiesa è tornato in cattedra” è il titolo dell’articolo a pagina 20 che sottolinea come l’attaccante dopo un’estate infuocata dal mercato stia confermando la sua forza: contro Atalanta, Sampdoria e Milan le sue prestazioni sono state da incorniciare per gol, assist e fughe sulla fascia. Un rendimento ottimo che già aveva dato buoni segnali in Coppa Italia, quando il numero 25 aveva segnato a metà agosto il gol del definitivo 3-1 contro il Monza. Adesso contro l’Udinese l’obiettivo è arricchire il bottino, in attesa di capire se andranno avanti le manovre da parte della Fiorentina per il prolungamento del suo contratto.