STADIO, Castrocarissimo: Gaetano vale già 30 mln

Tanto spazio dedicato alla prova maiuscola di Gaetano Castrovilli a Reggio Emilia sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio, che sceglie un titolo più che eloquente per sintetizzare il momento magico che sta vivendo il giocatore in maglia viola: "Castrocarissimo". Il talento di Minervino Murge infatti, spiega il giornale, ha visto in queste settimane lievitare non di poco la sua valutazione sul mercato, fino ad arrivare a toccare quota 30 milioni di euro. Non è un caso che il presidente Commisso abbia chiesto alla sua dirigenza di blindare il giocatore con il rinnovo di contratto fino al 2024, seguendo l'esempio di Federico Chiesa: i campioni non si toccano, ogni richiesta verrà rispedita al mittente.