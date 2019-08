STADIO, Barone incontrerà l'architetto dello Stadium

Sulle pagine de La Nazione si affronta il tema stadio che spacca in due la città di Firenze. Franchi o Novoli? Dal sondaggio commissionato dal sindaco il 50% è a favore della soluzione restyling. Il patron viola Rocco Commisso per ora è innamorato del progetto dell'architetto Marco Casamont. Il progetto prevede l'inserimento del Franchi in una teca di vetro al modo del Louvre. Il sindaco Dario Nardella incontrerà la prossima settimana il soprintendente Andrea Pessina. Mentre Joe Barone nei prossimi giorni incontrerà anche l'architetto Alberto Rolla che con gli ingegneri di Arup aveva sviluppato il progetto a Novoli per i Della Valle, oltre ad aver realizzato il progetto per lo Juventus Stadium. Un nuovo stadio verrebbe costruito in poco più di due anni, i cui costi non dovrebbero superare i 100 milioni, mentre per ristrutturare il Franchi con un'opera stratosferica che non tema "niet" dalla soprintendenza ne servirebbero circa 50 in più.