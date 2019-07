STADIO, Accordo Chiesa-Juve. L'unica speranza...

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi sottolinea come tra Federico Chiesa e la Juventus sia in piedi un accordo di ferro dal mese di maggio. Niente di firmato, ma una forte intesa verbale sulla base di 4,5/5 milioni annui. Al momento dell'offerta - si legge -, la risposta di Chiesa è stata un sì totale e assoluto. Il tutto, prima ancora di presentarsi dalla Fiorentina con una proposta. C'è solo una speranza per chi vorrebbe vedere il classe '97 a Firenze almeno per un altro anno, ossia che sia lui stesso a fare marcia indietro, magari capendo che un'ulteriore stagione in maglia viola possa essergli utile. Ipotesi complicata, certo, ma non da escludere a priori.