SQUADRA, Ora compattezza: Gonzalez sia il "meme"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente personalismi. Sul campo e fuori. E se ci saranno problemi di convivenza tattica e non, o di qualsiasi altro genere, i giocatori viola dovranno evitarli, superarli e gestirli nell’interesse della squadra. L’obiettivo di fare bene con la maglia viola è di fatto il vero obbligo che la squadra deve sentirsi cucito addosso. L’esempio dell’orgoglio con cui Nico ha scelto di battersi con il numero 10 per i colori della Fiorentina deve essere un meme per tutti.

Le parole di Biraghi, dopo il ko di Lecce («se qualcuno non ci crede...») sono state un campanello d’allarme che però non è stato ascoltato nelle sfide successive. Compattezza e zero egoismi, oltre ovviamente a un impegno sul campo che dovrà essere maggiore di quanto visto a Bologna e a Empoli. Lo scrive La Nazione oggi.