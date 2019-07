SQUADRA, Le idee di Montella: si torna al regista

Ieri è iniziata la nuova stagione della Fiorentina che la Gazzetta dello Sport prova a delineare, mettendo in evidenza le idee di Montella. Si partirà dal 4-3-3. Molto spagnoleggiante. Torneranno qualità e possesso palla. La Fiorentina cercherà di imporre il proprio calcio. Basta con difesa e contropiede. In alcuni momenti della gara si potrebbe passare a un 3-5-2 molto offensivo. Con i due esterni chiamati a coprire tanto campo e ad accompagnare la manovra. Soprattutto con un regista vero. Per questo prima l'obiettivo era De Rossi, ora si punta tutto su Bennacer, ma dopo la Coppa d'Africa. La Fiorentina sulla quale Montella lavora per ora prevede Chiesa, come attaccante vero che parte da sinistra. Con la promozione di Dragowski in porta si aspetta il suo secondo. Tre i personaggi invece sotto osservazione: Eysseric, Saponara e Sottil. Ma il tecnico valuterà con attenzione anche i giovani Ranieri, Vlahovic e Montiel. A Montella è già stato spiegato che la squadra verrà completata con calma. I nomi più elettrizzanti arriveranno a metà luglio. Rocco vuole piazzare due colpi ad effetto.