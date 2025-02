Spiragli positivi per un futuro in campo di Edoardo Bove: ecco le condizioni perché ciò avvenga

A una settimana di distanza dall’ospitata al Festival di Sanremo, Edoardo Bove ha raccontato a Vanity Fair gli aspetti più delicati dei momenti vissuti dopo quanto accaduto nella gara contro l’Inter e su quello che potrà essere un possibile ritorno in campo (QUI per le parole complete). A tal proposito, scrive il Corriere Fiorentino, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha avuto un contatto con il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco, per far luce sulla situazione riguardante Bove.

Se al termine di tutti gli accertamenti, si legge, dovessero emergere malformazioni genetiche che in passato non si erano manifestate, il ragazzo non potrà più giocare in Italia. Altrimenti, se potesse rimuovere il defibrillatore ci sarebbe anche qualche speranza di poterlo vedere nuovamente calcare i campi del nostro campionato.