SPEZIA, Dopo Zurkowski punta anche Kouame

Soltanto mezz’ora in Serie A finora, neanche un minuto al Mondiale. Szymon Zurkowski è andato via da Firenze proprio per questo: rilanciare la propria stagione e diventare assoluto protagonista nello Spezia. Arriva in prestito con obbligo di riscatto e poi contratto fino al 2026, sulla maglia il numero 77. Gotti ha così il centrocampo che voleva, alternative e qualità. Sistemato, quindi, il centrocampo, resta il dilemma dell’attacco. Su Henry punta forte la Salernitana, però rimangono aperte varie strade, come quella di Sanabria dal Torino, Kouame dalla Fiorentina, magari seguendo le orme fresche di Zurkowski che Gotti spera – dopo i due allenamenti di oggi e domani – di portare domenica in panchina all’Olimpico Grande Torino. E non per far da spettatore.