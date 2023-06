SPALLETTI, Successore? Avrei votato Italiano, ma...

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente un'intervista a Luciano Spalletti, ormai ex allenatore del Napoli. Queste le sue parole: "Io sono fatto così, non mi faccio scivolare le cose. Sono un allenatore che si è impegnato totalmente per il suo lavoro, sono uno che non si lascia scivolare le cose addosso e non si interessa di quello che dicono di lui. Io devo restare coerente con me stesso e andare dritto per la mia strada. Poi probabilmente in tutti questi difetti ci sono anche delle qualità che mi hanno portato a vincere lo scudetto con il Napoli ed è la cosa più bella che mi potesse accadere".

Napoli cerca un successore...

"Se non mi ci fa entrare in questo argomento è meglio, anche perché non saprei cosa dire. Il presidente ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti e dunque lasciamo fare a lui".

E a proposito di Italiano...

"Poteva essere il profilo giusto per il Napoli. Ha la voglia di sbattersi, di fare la gara, di confrontarsi. Il suo calcio è fatto bene: a me piace Italiano".