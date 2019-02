SPALLETTI, Ora è in bilico. Resta a parte nella riunione

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla panchina di Luciano Spalletti. Zero gol nelle ultime tre di campionato, zero punti recuperati da una situazione di svantaggio: l'Inter sprofonda, spiega il giornale, e con lei le chance di Spalletti di restare. Ieri ennesimo vertice della dirigenza, come giovedì dopo il ko ai rigori contro la Lazio in Tim Cup. L'allenatore è rimasto solo per la prima parte di un lungo conclave da cui non è uscito un nome nuovo sia perché i papabili successori immediati non convincono, sia perché nulla è ancora perduto.