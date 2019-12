SPALLETTI, No ora e anche in estate: vuole una big

Tanti retroscena questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio. Si comincia da Luciano Spalletti e dalla suggestione di vederlo presto sulla panchina viola: in realtà, come scrive il giornale, il tecnico di Certaldo non guiderà la Fiorentina né ora né in estate e ha deciso così non per una questione di stipendio. A 60 anni infatti Spalletti cerca un progetto di alto livello, in grado di fargli vincere trofei subito. Sogna la Premier, mentre in Italia direbbe sì solo a una big e la Fiorentina al momento non lo è. Se a Primavera dovesse ricevere una proposta da Firenze le cose potrebbero cambiare ma - sottolinea il giornale - prendere un tecnico che considera Firenze un ripiego non sarebbe un buon inizio.