SPALLETTI, Arbitro della salvezza col cuore a metà

Come scrive il Corriere Fiorentino, Luciano Spalletti, con il cuore diviso tra Inter, Empoli e Fiorentina, sarà l'arbitro della salvezza. Il tecnico di Certaldo dovrà infatti battere gli azzurri per avere la sicurezza di accedere alla Champions League: la condizione migliore - considerato il suo passato - sarebbe che la Fiorentina vincesse col Genoa, cosicché l'eventuale retrocessione dell'Empoli non sarebbe dovuta alla sua Inter in quanto già confezionata dal successo gigliato. Nato calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina, Spalletti ha più volte ammesso di essere rimasto legato ai colori viola, mentre come allenatore decollò nel '93-'94, quando - senza patentino - proprio il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi lo chiamò per salvare gli azzurri in C1.