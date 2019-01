SOTTIL, Verso la Serie B: lo vuole il Livorno

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla anche del possibile addio di Riccardo Sottil in prestito. Il giocatore è cercato da squadre di Serie B, tra cui in particolare il Livorno, dove potrebbe finire l'esterno classe 1999. Il procuratore di Laurini ha invece aperto ieri alla possibilità di andare alla Sampdoria (leggi qui).

