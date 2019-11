SOTTIL, Presto anche il suo rinnovo fino al 2024

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla anche di Riccardo Sottil, figlio d’arte come Chiesa come Chiesa arrivato in viola poco più che bambina. Sarà lui il prossimo essere blindato del club (insieme a Ranieri, che mercoledì sera era squalificato) con un contratto destinato ad essere portato fino al 2024 con un ingaggio adeguato composto come negli altri casi da una base fissa e da una consistente parte variabile, a seconda degli obiettivi personali raggiunti. È stata questa la scelta portata avanti dalla degenza, ripartire dal “Made in Florence” e quindi dai giovani.