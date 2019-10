SOTTIL, Ora Montella ci pensa al posto di Chiesa

Spazio ai temi di campo sull'edizione odierna de La Repubblica. Secondo quanto riferisce il quotidiano, l’obiettivo primario in casa Fiorentina è quello di recuperare Federico Chiesa senza mettergli pressione, né tantomeno bruciare le tappe del suo recupero. C'è massima attenzione dopo l’infortunio accusato nel primo tempo della gara con la Grecia, in nazionale. Chiesa, rientrato a Firenze prima del previsto, si è allenato anche ieri a parte al centro sportivo con un programma di lavoro personalizzato. E così continuerà a fare in settimana, finché le sue condizioni non miglioreranno e avrà il via libera dallo staff sanitario. A Brescia, dunque, Montella potrebbe affidarsi a una soluzione più immediata: quella di Sottil al posto di Chiesa, al fianco di Ribery. Per il giocatore sono arrivate anche le parole di elogio del ct Mancini e presto potrebbe avere la sua prima occasione.