SOTTIL, Oggi gli esami: l'obiettivo è tornare in Supercoppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con la partita contro il Sassuolo all'orizzonte a tenere banco in queste ore sono le condizioni di Riccardo Sottil, che contro il Torino è stato costretto ad uscire pochi minuti dopo il suo ingresso in campo per un problema ai flessori della coscia sinistra accusato dopo uno scatto.

Oggi ci saranno esami più approfonditi che chiariranno anche i tempi di recupero, ma la sensazione è il classe '99 possa non rivedersi prima della trasferta du Riad per la Supercoppa Italiana. Ciò significa che, salvo acquisti dell'ultimo minuto, Italiano dovrà giocarsi due match importanti contro neroversi e contro il Bologna in Coppa Italia con i soli Ikonè e Brekalo.

Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport-Stadio.