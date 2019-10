SOTTIL, La pagella dei 30 minuti con l'Under 21

Una partita piuttosto incolore per Riccardo Sottil con l'Italia Under 21, bloccata ieri sera dal pareggio contro l'Inghilterra dei pari età. L'esterno della Fiorentina è entrato al 22' del secondo tempo al posto di Carraro, ma non ha avuto occasione di mettersi in mostra. Tuttosport gli dà 6 in pagella, con questa motivazione: "Prova ad alzare il baricentro della manovra, ma viene chiamato poco in causa". 5 in pagella per il prossimo avversario della Fiorentina Sandro Tonali, autore di una partita insufficiente.