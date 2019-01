EX VIOLA SIMONI, LA SQUADRA PIÙ FORTE FU LA VIOLA DI BERNARDINI In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista viola Luigi Simoni è stato interrogato su quale squadra possa per lui essere stata più forte della Juventus attuale. Ed ecco la sua risposta: "La Juve è la squadra... In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista viola Luigi Simoni è stato interrogato su quale squadra possa per lui essere stata più forte della Juventus attuale. Ed ecco la sua risposta: "La Juve è la squadra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Gennaio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi