SOTTIL, Il cambio di ruolo non lo spaventa

Sulle pagine de La Nazione si analizza tatticamente la situazione di Riccardo Sottil. Al classe '99 viola sicuramente il talento non manca. Montella non ha esitato a puntare su di lui e più volte ha detto che allenarlo lo intriga. Anche se adesso il calciatore deve cercare di imparare in fretta un nuovo ruolo: quello di esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5. L'idea di utilizzarlo lì è un passaggio naturale per la sua crescita: oltre alla fase offensiva deve sviluppare molto di più quella difensiva. E nonostante i primi segnali non siano stati incoraggianti, Sottil non ha certo intenzione di mollare.