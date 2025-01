SOTTIL, Finalmente protagonista e a un gol dal proprio record

FirenzeViola.it

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra su Riccardo Sottil e sul gol che ha permesso alla Fiorentina di acciuffare il pareggio all’Allianz Stadium: magari una rondine che non fa primavera, ma certamente un punto di svolta di un calciatore che a giugno compirà 26 anni. Al termine di una gara costellata da tanto ‘vecchio ed evanescente Sottil’ e qualche lampo di ‘nuovo e concreto Sottil’ è arrivata forse la rete più importante della sua carriera per peso, avversaria e soprattutto periodo: un mese in cui Palladino lo ha schierato come sostituto di Edoardo Bove e in cui Sottil ha saputo diventare protagonista di questa squadra. Non a caso, sottolinea il quotidiano, adesso iniziano a sorridere anche i numeri, avendo già registrato 5 reti in 21 gare da agosto ad oggi.

Al prossimo centro sarà già la miglior stagione in carriera per il classe '99, che punta a fare del 2025 il suo anno.