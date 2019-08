SOTTIL-BOATENG, Protagonisti ieri: i voti in pagella

Sono Kevin-Prince Boateng e Riccardo Sottil a prendersi le copertine dei giornali questa mattina. Entrambi hanno sfornato una prestazione super, condita da gol e assist il primo, e da gol e rigore procurato il secondo. Oltre a tutta una serie di occasioni create soprattutto nel primo tempo. Questi i voti in pagella per i due grandi protagonisti dell'amichevole di ieri sera al Franchi:

Riccardo Sottil -

Corriere dello Sport: 7 - "Vivace, intraprendente, conquista il calcio di rigore inducendo Linnes al fallo. Chiude un primo tempo d'alto livello segnando il 2-0 con un piatto destro chirurgico sulla "mezza" uscita di Muslera. Terza rete in stagione. Fallisce il raddoppio nella ripresa".

La Nazione: 7.5 - "Comincia a sinistra e spinge cercando continuità. La trova. Si procura il rigore e segna un bel gol. Resta sempre attivo, grandi progressi in entrambe le fasi. Solo calcio d’estate?".

FirenzeViola.it: 7.5 - "Un paio di tiri leggermente fuori misura all'inizio ma si capisce subito che è una spina nel fianco del Galatasaray. Nel finale di primo tempo si accende improvvisamente e prima guadagna un rigore costringendo al fallo Linnes poi mette lui stesso la firma sulle note. Nella ripresa manca l'occasione del 3-1 che avrebbe tolto qualche paura ai viola".

Kevin-Prince Boateng -

Corriere dello Sport: 7.5 - "Fa specie vedere un "10" che contrasta, ma l'ex Sassuolo si sacrifica soprattutto sulla trequarti per andare a prendersi palloni che poi tramuta in potenziali assist per gli attaccanti con impressionante continuità. Nessun timore ad andare sul dischetto: piatto destro, Muslera spiazzato, bacio al palo e gol. Splendida l'apertura al volo a mettere Sottil di fronte al portiere dei turchi. Un'ora da applausi".

La Nazione: 7 - "Indossa il numero 10 e fa il falso nove. Si becca grandi stecche da Marcao (ammonito quasi subito). Calcia bene il rigore, gioca con esperienza e, questa volta, anche classe".

FirenzeViola.it: 7.5 - "Suo il primo gol della Fiorentina al Franchi, anche se su rigore. Esordisce come centravanti in mezzo ai due baby Montiel e Sottil e i difensori possenti del Galatasaray si concentrano su di lui senza fargli sconti anche perché non disdegna le sportellate per recuperare palloni a centrocampo pur senza perdere lucidità sotto porta, anche se al 30' sbaglia una facile occasione. Uscendo nella ripresa si prende la standing ovation del suo nuovo pubblico".