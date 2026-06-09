Sohm, si riapre la pista Bologna. Tedesco lo valuterà, Sartori chiederà uno sconto
Potrebbe a sorpresa riaprirsi la pista Bologna per Simon Sohm, che finora pareva destinato esclusivamente al rientro alla Fiorentina. Fa un punto sulla questione il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che i rossoblu hanno sì deciso da tempo di non riscattare il centrocampista preso dai viola a gennaio, ma potrebbero ritrattarne il cartellino con l'ok di Domenico Tedesco. Il nuovo allenatore felsineo, infatti, dovrà dare una serie di valutazioni su diversi giocatori della rosa attuale e tra questi c'è anche lo svizzero. Se Tedesco darà il placet per farlo rimanere, ecco Sartori e Di Vaio alzare subito la cornetta in direzione Firenze: tentando di ottenere, come già fatto con Pobega l'anno scorso, un grosso sconto sulle cifre di gennaio. Se non proprio un rinnovo del prestito, con numeri per il riscatto più bassi.
Simon, venticinque anni compiuti lo scorso aprile, potrebbe in teoria tornare utile anche alla nuova guida per la sua duttilità. Cioè trequartista per il 4-2-3-1 o mezzala per il 4-3-3. Ma per rendere concreta la permanenza di Sohm a Bologna, ci vorranno come detto due condizioni: la volontà esplicita di Tedesco e lo sconto della Fiorentina. Con la certezza che il primo elemento - sulla bilancia complessiva dell'affare - peserà nettamente più del secondo, chiosa il quotidiano sulla questione.
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