SIND.TIRANA, Messaggio a Nardella: "Si fa così"

In occasione dell'inaugurazione del nuovo stadio a Tirana ad opera dell'architetto Marco Casamonti, il sindaco della capitale albanese Erion Veliaj ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio: "Chi fa il sindaco, da noi come nel resto del mondo, si trova sempre a interagire con una minoranza rumorosa e allora le cose non si fanno più. Questo stadio, questo capolavoro, è la dimostrazione che conta andare avanti". Sembra un messaggio al sindaco di Firenze, Dario Nardella, a cui manda anche un selfie con Casamonti.

"Per realizzare il nostro stadio ci siamo affidati a un capitano italiano, anzi fiorentina, e Marco Casamonti ha fatto la differenza. È un gioiello, e non è solo un campo di calcio: ha valorizzato le proprietà intorno, è il cuore di una piazza dove c'è intrattenimento sempre. Una piazza senza auto. Diventerà l'esempio di come si fanno le cose per migliorare la città".