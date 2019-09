SIND.CAMPI, Cs? Rispetto ACF: partita non è chiusa

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha commentato la scelta da parte della Fiorentina di realizzare il nuovo centro sportivo nel comune di Bagno a Ripoli, tenendo però aperto il conto per quanto riguarda il tema dello stadio nuovo. Ecco le sue parole a La Nazione: «Massimo rispetto per le decisioni della società gigliata ma la partita non è chiusa: quella di realizzare il centro sportivo lontano da qui è una scelta che mi aspettavo, era nell’aria ma che non chiude a una trattativa per portare qui il nuovo stadio: in fin dei conti bisogna ricordare che Bagno a Ripoli e Campi sono ad appena venti minuti d’autostrada bisogna ragionare in termini di città metropolitana, non guardare ai confini comunali».