SIND. CAMPI, Stadio qui? Soluzione fast and easy

L'edizione odierna de La Nazione propone oggi un'intervista al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi che illustra la possibilità di realizzare il nuovo stadio della Fiorentina nel comune di Campi, nei pressi di Via Allende, dove da tempo il club viola è in trattativa per rilevare alcuni terreni dove costruire il centro sportivo. Ecco le parole del primo cittadino: "Stadio a Campi? Soluzione fast and easy. Ci sono tutte le condizioni per farlo. I terreni in questione si trovano in un’area strategica vista la vicinanza con lo svincolo autostradale, siamo in una zona non residenziale e non è facile trovare nelle vicinanze un’area così vasta e libera da altre strutture. Si tratta, al momento, di terreni agricoli, ma abbiamo già individuato il percorso urbanistico per il cambio di destinazione d’uso dell’area da ‘parco urbano’ ad ‘attrezzature di interesse metropolitano’, quindi una destinazione capace di accogliere un centro sportivo ma anche uno stadio.