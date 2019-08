SIMEONE, Resta l'ipotesi Lazio. E dal Portogallo...

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio è in cerca di un attaccante e sta valutando vari profili a basso costo con un preciso identikit. Uno di questi è Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, oltre a Llorente, che però deve abbassare le pretese economiche, Hassan, Sanabria, Babacar e Kalinic. Il nome di Simeone, però, sarebbe graditissimo alla piazza biancoceleste.

Scrive dell'attaccante della Fiorentina anche La Nazione, che sottolinea come vada registrato un sondaggio da parte dello Sporting Lisbona. I lusitani vorrebbero il numero 9 viola in prestito per una stagione.