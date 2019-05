SIMEONE, Lui e Veretout flop in pagella: voti pessimi

Non è stata certo una partita positiva quella di Giovanni Simeone ieri contro il Parma. Il Cholito è stato l'artefice principale del segno 0 alla casella "gol fatti" della Fiorentina, con almeno un paio di gol clamorosi sbagliati. Non perdonano l'attaccante argentino neanche i quotidiani, i cui voti alla punta viola sono quasi tutti gravemente insufficienti. Così come del resto non è piaciuta la prestazione di Jordan Veretout: per il centrocampista francese quella di Parma è stata l'ennesima partita no. Ecco i voti in dettaglio:

Giovanni Simeone

Gazzetta: 5.5

Corriere dello Sport-Stadio: 4.5

La Nazione: 4.5

Repubblica: 4

Corriere Fiorentino: 4.5

FirenzeViola.it: 4.5

Jordan Veretout

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5.5

La Nazione: 5

Repubblica: 5

Corriere Fiorentino: 4

FirenzeViola.it: 5.5